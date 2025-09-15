ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хиляди се поклониха пред свещения пояс на Божията майка в храм " Св. Богородица"
Кметът Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов и стотици миряни се включиха в тържественото литийно шествие, което бе водено от ученически гвардейски отряди, а след това присъстваха на Архиерейската празнична вечерня в храм "Св. Богородица“.
Свещената реликва пристигна в Бургас на голямпхристиянски празник Кръстовден – 14 септември, по покана на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и с благословението на Негово Високопреосвещенство Димитриадския митрополит Игнатий от Гръцката православна църква. Светинята се съхранява в манастира "Панагия Като Ксеня“ в град Волос, Гърция, и бе донесена у нас от Геронтиса Нимфодора – игумения на светата обител.
Свещеният пояс ще остане за поклонение в храм "Св. Богородица“ до 17 септември – деня на Светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. През този период храмът ще бъде отворен денонощно за всички, които търсят духовна утеха, изцеление от болести, благословение за семейство и деца или подкрепа в трудности.
