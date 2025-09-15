© виж галерията Още в първите часове след пристигането си в Бургас свещеният пояс на Пресвета Богородица събра хиляди вярващи, дошли да се поклонят пред единствената реликва, съхранена от земния живот на Божията Майка до днес. Тя бе посрещната пред храм "Св.Св Кирил и Методий" от бургаското духовенство и отнесена с литийно шествие което премина по улиците "Александровска“ и "Успенска“ до храм "Св. Богородица".



Кметът Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов и стотици миряни се включиха в тържественото литийно шествие, което бе водено от ученически гвардейски отряди, а след това присъстваха на Архиерейската празнична вечерня в храм "Св. Богородица“.



Свещената реликва пристигна в Бургас на голямпхристиянски празник Кръстовден – 14 септември, по покана на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и с благословението на Негово Високопреосвещенство Димитриадския митрополит Игнатий от Гръцката православна църква. Светинята се съхранява в манастира "Панагия Като Ксеня“ в град Волос, Гърция, и бе донесена у нас от Геронтиса Нимфодора – игумения на светата обител.



Свещеният пояс ще остане за поклонение в храм "Св. Богородица“ до 17 септември – деня на Светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. През този период храмът ще бъде отворен денонощно за всички, които търсят духовна утеха, изцеление от болести, благословение за семейство и деца или подкрепа в трудности.