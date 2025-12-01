Хиляди се събраха на протест в Бургас
Сред плакатите, издигнати от протестиращите, се открояваха послания като: "Този бюджет няма да се случи по този начин“, "Писна ни“, "Държавата не е кочина“, "Не искаме данък ‘грух’“, "Или ние, или те“ и "Тишината ще ни излезе скъпо“.
Според участниците проектобюджетът е "небалансиран“ и "несправедлив“. Основните критики са насочени към ниското финансиране за регионите, недостатъчните средства за образование и здравеопазване, както и към неизпълнените ангажименти към работещите в публичния сектор.
Протестът протече спокойно и без нарушения на обществения ред. На мястото имаше засилено полицейско присъствие.
Организаторите заявиха, че ще продължат да настояват за промени в бюджета и за по-справедливо разпределение на публичните средства.
