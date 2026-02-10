Хостел "Спортна база Ветрен“ беше отличен с престижна награда от Booking.com, базирана изцяло на реални потребителски мнения.С впечатляваща оценка 9.3 и официална квалификация "Превъзходен“, обектът се нарежда сред най-високо оценените места за настаняване в региона.Особено значим е фактът, че хостелът функционира едва от 10 месеца, а вече е успял да изгради стабилна репутация и доверие сред пътуващи от цял свят.За този сравнително кратък период тук са отсядали гости от 16 различни държави, което ясно показва международния интерес и конкурентоспособността на обекта на глобалния туристически пазар.Отзивите в Booking.com подчертават ключови предимства като изключителна чистота, отлично съотношение цена–качество, спокойна среда, удобна локация и професионално отношение на персонала. Именно последователното поддържане на тези стандарти стои в основата на високата оценка и признанието от платформата.Хостелът се управлява от ОП "Общински имоти", с директор Тина Писарова, под чието ръководство обектът се утвърждава като модерен пример за успешно общинско управление в сферата на туризма. Комбинацията от прозрачност, ефективна организация и ориентация към нуждите на гостите ясно се отразява в резултатите.Получената награда от Booking.com не е просто отличен рейтинг – тя е потвърждение, че Хостел "Спортна база Ветрен“ вече е разпознаваемо име, което поставя нови стандарти и допринася за положителния имидж на дестинацията Ветрен на международната туристическа карта.