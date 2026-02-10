Хостел "Спортна база Ветрен" с престижна награда от международна компания
©
С впечатляваща оценка 9.3 и официална квалификация "Превъзходен“, обектът се нарежда сред най-високо оценените места за настаняване в региона.
Особено значим е фактът, че хостелът функционира едва от 10 месеца, а вече е успял да изгради стабилна репутация и доверие сред пътуващи от цял свят.
За този сравнително кратък период тук са отсядали гости от 16 различни държави, което ясно показва международния интерес и конкурентоспособността на обекта на глобалния туристически пазар.
Отзивите в Booking.com подчертават ключови предимства като изключителна чистота, отлично съотношение цена–качество, спокойна среда, удобна локация и професионално отношение на персонала. Именно последователното поддържане на тези стандарти стои в основата на високата оценка и признанието от платформата.
Хостелът се управлява от ОП "Общински имоти", с директор Тина Писарова, под чието ръководство обектът се утвърждава като модерен пример за успешно общинско управление в сферата на туризма. Комбинацията от прозрачност, ефективна организация и ориентация към нуждите на гостите ясно се отразява в резултатите.
Получената награда от Booking.com не е просто отличен рейтинг – тя е потвърждение, че Хостел "Спортна база Ветрен“ вече е разпознаваемо име, което поставя нови стандарти и допринася за положителния имидж на дестинацията Ветрен на международната туристическа карта.
Още от категорията
/
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и Асоциация "Хайде" провеждат обучение за превенция на училищния тормоз
03.02
Дневният център за деца с увреждания "Св. Николай Чудотворец" ще открие каменна плоча с лика на светеца
03.02
Проф. Минеков за о-в Св. св. Кирик и Юлита: Длъжници сме на културата, а не на далаверата! Търсят си място за пристанища и паркинги
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Бъдете внимателни! Силният снеговалеж на АМ "Тракия" продължава
22:24 / 09.02.2026
Няма прошка за Никола Бургазлиев от мелето с АТВ в Слънчев бряг
17:10 / 09.02.2026
Спипаха напушен шофьор в Слънчев бряг
16:57 / 09.02.2026
Интересни данни за строителството в Бургаско
16:51 / 09.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.