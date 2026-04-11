От сутринта не секна потокът към храма "Св. св. Кирил и Методий" за поклонението на Янка Рупкина. Да си вземат сбогом с голямата Рупкина бяха дошли и хора от други краища на страната. Цял ден в Бургас звучат нейни изпълнения по радио уредбата на централната улица "Александровска".

Великата народна певица Янка Рупкина почина на 7 април на 87-годишна възраст след продължително боледуване. Тя е родена на 15 август 1938 г. село Богданово, община Средец. Нейната рождена дата по документи обаче е 25 август 1938 г.

Янка Рупкина ще бъде погребана в гроба на майка си, съобщиха сестрите на голямата народна певица Митра и Драгна, съобщава "168 часа". Сред присъстващите на поклонението беше и кметът на Малко Търново Илиян Янчев.