днес бе дадено началото на инициативата "Това не си го правил", която има за цел да насърчи абитуриенти в Бургас да станат кръводарители.
В нея се включи и Християн, ученик от Бургас, който преди 4 години бе ударен от волтова дълга, след като се опита да си направи селфи върху влак в района на ЖП гарата.
Тогава стотици хора от цялата страна дариха кръв за него, а днес той върна жеста.
Християн дойде със съученици от Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника (ПГМЕЕ).
"Чувствам го като свой дълг. Благодарен съм на всички, които тогава са дарили за мен. Имах много време за размисъл в болницата, още тогава реших, че ще го направя и когато разбрах, че моето училище ще участва в тази инициатива, без колебание дойдох", сподели той.
Гимназията е традиционен участник в кампанията на болницата и нейни ученици се включват в акциите всяка година.
Християн претърпява множество операции, но лекарите успяват да го спасят.
Следват месеци на възстановяване, но белезите от инцидента остават, заедно с огромното желание да да предпази тийнейджърите, които се впускат в подобни "предизвикателства" и днес.
"Знам, че когато си на 14-15 години последните хора, които слушаш, са родителите. Наскоро имаше подобен случай на моя, свързах се с близките, окуражавах ги. За съжаление това дете не успяха да го спасят. Хора, слушайте си родителите, не правете такива глупости, защото знам какво е целите ти ръце да са в белези, другите да те гледат странно. Аз получих втори шанс за живот, но не всеки го получава", каза момчето.
Близо 60 ученици от ПГМЕЕ и Строителната гимназия в Бургас се включиха в кръводарителската акция днес.
Абитуриенти от Професионалната гимназия по селско стопанство в Карнобат, от СУ "Христо Ботев" – Айтос, също участваха в изнесените акции по градове като са подадени заяки и от други училища.
"Организацията е трудна и продължителна, но резултатът е удовлетворяващ, както за нас, така и за учениците. Сред нашите абитуриенти вече има такива, които даряват за втори път - веднъж в 11 клас, когато са навършили пълнолетие, и сега", сподели инж. Бояна Георгиева, класен ръководител в ПГМЕЕ.
Само за първите два месеца на тази година кръводарителите в отделението по трансфузионна хематология в Бургас са над 2000. В последните две години болницата постави рекорд – близо 10 000 дарители на година, 3000 от които го правят за първи път.
Християн от Бургас, за когото стотици дариха кръв, днес върна жеста
© УМБАЛ Бургас
