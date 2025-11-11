Сподели close
20-годишен софиянец свърши в ареста, след като бе заловен от полицията да шофира след употреба на наркотици, научи "Burgas24.bg".

Вчера вечерта той е спрян в Несебър от служители на реда, докато кара своя мотор.

На място е установено, че младокът шофира след употреба на кокаин и марихуана, а също така не притежава свидетелство за правоуправление.

Водачът отказал да даде кръвна проба и урина за химичен анализ.

Задържан е с полицейска заповед за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.