20-годишен софиянец свърши в ареста, след като бе заловен от полицията да шофира след употреба на наркотици, научиВчера вечерта той е спрян в Несебър от служители на реда, докато кара своя мотор.На място е установено, че младокът шофира след употреба на кокаин и марихуана, а също така не притежава свидетелство за правоуправление.Водачът отказал да даде кръвна проба и урина за химичен анализ.Задържан е с полицейска заповед за срок до 24 часа.По случая е образувано бързо производство.