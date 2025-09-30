ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хванаха 20-годишен с "друсан чай" край Средец
В него униформените намерили и иззели шест свивки с "друсан чай", реагирал при направения полеви наркотест на метамфетамин.
Мъжът е задържан със заповед за задържане за срок до 24 часа.
Работата по случая продължава.
