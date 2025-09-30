Хванаха 20-годишен с "друсан чай" край Средец

© Вчера около 14:30 ч. в с. Дебелт, общ. Средец, служители от Районното управление в града извършили проверка на 20-годишен криминално проявен мъж от с. Драчево.



В него униформените намерили и иззели шест свивки с "друсан чай", реагирал при направения полеви наркотест на метамфетамин.



Мъжът е задържан със заповед за задържане за срок до 24 часа.



Работата по случая продължава.