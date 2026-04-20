В събота около 22:15 ч. в бургаския комплекс "Възраждане“ служители от сектор "Специализирани полицейски сили“ към ОДМВР – Бургас са извършили проверка на 20-годишен мъж от града. При нея са намерили и иззели суха зелена листна маса – марихуана, с общо тегло около 10 грама.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.