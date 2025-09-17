Хванаха 21-годишен с пликчета друсан чай в Бургас

© Илюстрация В понеделник около 13:00 ч. в района до бензиностанция "ЛУКОЙЛ“, разположена на бул. "Димитър Димов“ служители от Пето районно управление – Бургас извършили проверка 21-годишен мъж от село Ябълчево. Полицаите намерили и иззели 12 пликчета с т.нар. "друсан чай“.



Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.