Хванаха 36-годишен познайник на полицията с половин килограм марихуана
©
Той е криминално проявен и осъждан.
Вчера около 15:00 ч. служители от Пето Районно управление - Бургас извършили проверка в апартамент, обитаван от мъжа, където открили 500 грама от съцветията суха зелена листна маса.
Бургазлията е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство.
