36-годишен мъж бе заловен от бургаската полиция заради притежания на половин килограм марихуана, научи Burgas24.bg.Той е криминално проявен и осъждан.Вчера около 15:00 ч. служители от Пето Районно управление - Бургас извършили проверка в апартамент, обитаван от мъжа, където открили 500 грама от съцветията суха зелена листна маса.Бургазлията е задържан за срок до 24 часа.По случая е образувано досъдебно производство.