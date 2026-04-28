Инспектори от сектор "Рибарство и контрол" - Бургас хванаха нарушител с бяла мида и дънно драгиращо средство.

При съвместна проверка с ГД "Гранична полиция", след получен сигнал от ГПК Созопол за установено лице, извършващо нерегламентиран улов на бяла пясъчна мида в близост до ваканционно селище "Елените“ - община Несебър, е установена лодка без външна маркировка и регистрация в ИА "Морска администрация“, информира Burgas24.bg.

Риболовната лодка е придружена до пристанище Свети Влас за проверка, като е установено наличието на борда й на риболовен уред тип "драга" и 6 броя мрежести торби с общо количество в тях 150 кг уловена бяла пясъчна мида.

Лодката не притежава разрешително за стопански риболов и удостоверение за улов на бяла пясъчна мида за календарната година, издадено от ИАРА. На лицето са съставени 2 броя АУАН по ЗРА. Лодката и двигателя са иззети в полза на държавата, а дънно драгиращото средство - драга за унищожение.