Вчера около 15:30 ч. служители от Четвърто районно управление – Бургас извършили проверка в частен дом, разположен на ул. "Преображенска“. Там е задържан 32-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия в момент на производство на наркотично вещество - метамфетамин.Иззети са: стъклена йенска чиния с полепнало бяло кристалообразно вещество, реагирало при полевия наркотест на метамфетамин, с приблизително тегло около 7 грама. Намерени са и множество прекурсорни материали и съоръжения, служещи за производство на метамфетамин.Бургазлията е задържан със заповед за задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.