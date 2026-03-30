В събота около 13:45 ч. в бургаския квартал "Горно Езерово“ служители от Четвърто районно управление – Бургас спрели за проверка лек автомобил "Опел Астра“. Колата била управлявана от 37-годишен бургазлия.Полицаите установили, че той шофира след употреба на наркотици – амфетамин, метамфетамин и бензодиазепини.Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство срещу него.