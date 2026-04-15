43-годишен мъж бе заловен в Поморие с три бутилки с метадон, за които обаче той не е имал лекарско предписание за употребата им, научи Burgas24.bg.

Арестуваният е заловен вчера по обяд на кръстовището на поморийските улици "Патриарх Евтимий" и "Цар Калоян".

В мъжа, който е криминално проявен, са открити три шишета от по 100 мл.

След това е извършено и претърсване в дома на задържания, като са открити два грама марихуана, един грам пико, електронна везна и стъклена лула с остатъци в нея от бяло кристалобразно вещество.

Помориецът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.