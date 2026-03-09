Хванаха двама украинци, единият от които на 15 години, с близо 300 грама марихуана
И двата случая са от петък, като единият се развива в Слънчев бряг, а другият - в Несебър.
Първо, около 13:00 ч. при проверка на 18-годишния младеж в най-големия ни морски курорт, униформените открили у него шест пликчета с около 10 гр. трева. При извършено претърсване в обитаваното от украинеца жилище е намерен и иззет и буркан с още около 200 грама марихуана.
Младежът е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.
Само около два часа по-късно в апаратамент, разположен в несебърския кватрал "Пясъците", обитаван от непълнолетния младеж, пребиваващ в България с временна закрила, служители от Районно управление – Несебър намерили и иззели три плика с около 150 грама трева.
На младежа e предоставена полицейска закрила.
По случая е образувано бързо производство.
