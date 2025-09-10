ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хванаха го да шофира с над 3 промила алкохол в Бургас!
Случаят е от вчера следобяд, разиграл се на паркинга между бл. 59 и бл. 60 в ж.к. "Славейков".
Служителите установили, че виновен за случилото се е споменатият мъж от Шумен, управлявал кемпер. Направеният на място тест показал завидното количество алкохол в кръвта му.
Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобила е иззет.
По случая е образувано бързо производство.
