Хванаха криминално проявен сериен крадец, задигнал 20 климатика в Несебър
Арестуваният е криминално проявен, от котленското село Градец.
Установено е, че в първите два дни на тази седмица той е извършил две идентични кражби от вендинг машини, от които е задигнал около 210 евро.
Също така разследващите са разкрили, че задържаният е отговорен и за кражба на 20 външни агрегата от климатици, съхранявани в складова база в Несебър, като кражбата е осъществена на 08/09.01.т.г.
Задържаният направил пълни самопризнания по случаите.
Работата по цялостно докуменитране на престъпната му дейност продължава от служители на Районно управление – Несебър.
Задържаха двама мъже от кварталите "Победа" и "Горно Езерово", откраднали 150 м. кабел за 3 бона
