28-годишен мъж е задържан за серия от кражби на територията на Несебър и Слънчев бряг, разбра ФОКУС.Арестуваният е криминално проявен, от котленското село Градец.Установено е, че в първите два дни на тази седмица той е извършил две идентични кражби от вендинг машини, от които е задигнал около 210 евро.Също така разследващите са разкрили, че задържаният е отговорен и за кражба на 20 външни агрегата от климатици, съхранявани в складова база в Несебър, като кражбата е осъществена на 08/09.01.т.г.Задържаният направил пълни самопризнания по случаите.Работата по цялостно докуменитране на престъпната му дейност продължава от служители на Районно управление – Несебър.