Хванаха мъж да шофира с над 3 промила в "Меден рудник"
Автор: Николай Парашкевов 11:52Коментари (0)158
Бургазлия бе заловен от полицията да шофира с над 3 промила алкохол в кръвта, съобщиха от МВР.

Случката се разиграва през нощта в петък на паркинга между бл. 35 в ж.к. "Меден Рудник" и бул. "Ал. Г. Коджакафалията". Служители от Четвърто Районно управление – Бургас спрели за проверка лек автомобил "Ауди" с бургаска регистрация, управляван от 40-годишен бургазлия.

След тест с дрегер е установено, че мъжът шофира след употреба на алкохол с концентрация 3.16 промила.

Водачът е арестуван с полицейска заповед за задържане.

