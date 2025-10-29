43-годишен познайник на полицията бе заловен с 2 кг. марихуана в кв. "Горно Езерово", научиВчера около 10:00 ч. служители от отдел "Криминална полиция" към ОДМВР – Бургас и Районно управление – Поморие извършили проверка в частен дом, обитаван от споменатия криминално проявен и осъждан бургазлия.Намерена и иззета е близо 2 кг. марихуана, съхранявана на различни места като пластмасови кофи, пластмасова касетка и найлонови торби.Открито е и конопено растение с височина около 160 см.Бургазлията е задържан със заповед за задържане за срок до 24 часа.Работата по случая продължава от служители на отдел "Криминална полиция" към ОДМВР - Бургас и Четвърто Районно управление - Бургас.