43-годишен познайник на полицията бе заловен с 2 кг. марихуана в кв. "Горно Езерово", научи "Фокус".

Вчера около 10:00 ч. служители от отдел "Криминална полиция" към ОДМВР – Бургас и Районно управление – Поморие извършили проверка в частен дом, обитаван от споменатия криминално проявен и осъждан бургазлия.

Намерена и иззета е близо 2 кг. марихуана, съхранявана на различни места като пластмасови кофи, пластмасова касетка и найлонови торби.

Открито е и конопено растение с височина около 160 см.

Бургазлията е задържан със заповед за задържане за срок до 24 часа.

Работата по случая продължава от служители на отдел "Криминална полиция" към ОДМВР - Бургас и Четвърто Районно управление - Бургас.