Хванаха серийни крадци от кв. "Победа", задигнали рибарски принадлежности за хиляди
Арестуваните са стари познайници на полицията и са от кв. "Победа" в града.
Униформените установили, че провинилите се са задигнали рибарски принадлежности на стойност около 2000 лв. от автомобил на 31-годишен бургазлия на 2 януари.
В резултат на разследването е констатирано, че 34-годишният мъж е отговорен и за кражбата на рибарски принадлежности от товарен микробус в ж.к. "Меден рудник" на обща стойност около 5 000 лева в края на миналата година.
Двамата задържани направили пълни самопризнания, като обяснили, че извършили и друга кражба – от строителен обект, разположен пред бл. 29 в същия комплекс, отново в края на 2025 г.
Всички откраднати вещи са намерени и иззети.
Спрямо 34-годишния криминално проявен е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража" за срок до 72 часа.
Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на бургазлиите продължава.
