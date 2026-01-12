Двама мъже, съответно на 30 и 34 години бяха арестувани от бургаската полиция заради кражби на бургаски принадлежности, научи Burgas24.bg.Арестуваните са стари познайници на полицията и са от кв. "Победа" в града.Униформените установили, че провинилите се са задигнали рибарски принадлежности на стойност около 2000 лв. от автомобил на 31-годишен бургазлия на 2 януари.В резултат на разследването е констатирано, че 34-годишният мъж е отговорен и за кражбата на рибарски принадлежности от товарен микробус в ж.к. "Меден рудник" на обща стойност около 5 000 лева в края на миналата година.Двамата задържани направили пълни самопризнания, като обяснили, че извършили и друга кражба – от строителен обект, разположен пред бл. 29 в същия комплекс, отново в края на 2025 г.Всички откраднати вещи са намерени и иззети.Спрямо 34-годишния криминално проявен е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража" за срок до 72 часа.Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на бургазлиите продължава.