Хванаха украинец с марихуана в Слънчев бряг

© В петък по обяд в несебърския квартал "Камелия" служители от Районното управление в града извършили проверка на 34-годишен украински гражданин, живеещ в Слънчев бряг.



Униформените намерили и иззели марихуана с общо тегло около 30 гр.



Мъжът е задържан за срок до 24 часа.



По случая е образувано бързо производство.