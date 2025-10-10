Вчера около 11:00 ч. на ул. "Преображенска“ - до дом №6 А в ж.к. "Меден рудник“, служители от Четвърто Районно управление – Бургас спрели за проверка двама мъже – 23-годишен от Средец и 36-годишен бургазлия. В хода на проверката бургазлията изхвърлил на земята две свивки с бяло кристалообразно вещество - метамфетамин.Мъжът е задържан със заповед за задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.