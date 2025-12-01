Хиляди излязоха на протест в Бургас срещу бюджета на държавата за 2026 година. Пространството пред сградата на Общината и Часовника е препълнено с хора.На място има засилено полицейско присъствие. Протестът е обявен за мирен.Протестът е национален и се провежда в голяма част от градовете в България- София, Варна, Пловдив, Бургас и други.