И бургазлии излязоха на протест срещу Бюджет 2026
© Burgas24.bg
На място има засилено полицейско присъствие. Протестът е обявен за мирен.
Протестът е национален и се провежда в голяма част от градовете в България- София, Варна, Пловдив, Бургас и други.
Още от категорията
/
В СУ "Свети Климент Охридски" в кв. "Рудник" вече има STEM център по математика и природни науки
16:26
Бургаски студенти превърнаха произведения на съвременни бургаски автори в емоционален поетично-театрален спектакъл
28.11
Артистичното бургаско дуо Пол и Реми с медали от американското първенство по пясъчни скулптури
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.