И в Бургас протестираха срещу разследването на случая "Петрохан"
Близо 20 души се събраха на протест с искане за прозрачност и справедливост по случая с откритите 6-ма мъртви мъже в хижа "Петрохан“ и под връх Околчица. Сред тях беше и ръководителят на центъра за подводна археология в Созопол Найден Прахов. Като водолаз той се е познавал с Ивайло Калушев:
Моите впечатления от него са, че е един почтен, честен, принципен човек с много силни граждански позиции. Твърденията за него са толкова скалъпени, толкова недостоверно звучащи, че направо е срамота за институциите, които застават зад тези твърдения, споделя Прахов пред БНР-Бургас.
И други приятели на загиналите се присъединиха към протеста.
Познавах и шестимата загинали и съм се виждала достатъчно с тях, за да разбера що за личности са-хора, които защитаваха природата, хора, които бяха с невероятни качества. Мисля, че малко такива хора познаваме.
А какво мислят за разследването:
За мен е представление, което ни спретна прокуратура и то прилича повече на един трето разряден холивудски филм, отколкото на истината, която аз не вярвам, че хората някога ще научат. Не вярвам във версията за самоубийство. Тези хора са убити. Прикрива се нещо по-голямо, което едва ли ще разберем.
Министърът на образованието: Заради случая с частното училище край София, свързано с "Петрохан", започва проверка в цялата училищна система
13.03
Бащата на Ники Златков е прибрал тялото му. Майката Ралица: Това е предателство и против волята ми
12.03
Трифонов за "Петрохан": Защо Терзиев е дарил лично по сметката на сектанта, а не на въпросната организация?
11.03
Защитена зона "Атанасовско езеро" участва в пилотна инициатива на...
17:24 / 13.03.2026
18 ученически отбора се включиха във викторината "Да запазим деца...
17:18 / 13.03.2026
Легионерска болест погуби бургазлийка
17:03 / 13.03.2026
Разширяват сметището "Братово-Запад", инвестицията е за над 4 млн...
11:13 / 13.03.2026
Генка Шикерова ще бъде един от гостите на "София Филм Фест на бре...
09:33 / 13.03.2026
Задържаха бургазлия с хероин и марихуана
17:30 / 12.03.2026
