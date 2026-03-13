Свещ с 6 лалета поставиха пред Съдебната палата в Бургас протестиращите срещу разследването на случая "Петрохан“. С този жест събралите се майки почетоха паметта на 6-мата загинали и изразиха своята съпричастност към почернените родители. Протестиращите изразиха своето недоверие към полицията и прокуратурата, които разследват случая.Близо 20 души се събраха на протест с искане за прозрачност и справедливост по случая с откритите 6-ма мъртви мъже в хижа "Петрохан“ и под връх Околчица. Сред тях беше и ръководителят на центъра за подводна археология в Созопол Найден Прахов. Като водолаз той се е познавал с Ивайло Калушев:Моите впечатления от него са, че е един почтен, честен, принципен човек с много силни граждански позиции. Твърденията за него са толкова скалъпени, толкова недостоверно звучащи, че направо е срамота за институциите, които застават зад тези твърдения, споделя Прахов пред БНР-Бургас.И други приятели на загиналите се присъединиха към протеста.Познавах и шестимата загинали и съм се виждала достатъчно с тях, за да разбера що за личности са-хора, които защитаваха природата, хора, които бяха с невероятни качества. Мисля, че малко такива хора познаваме.А какво мислят за разследването:За мен е представление, което ни спретна прокуратура и то прилича повече на един трето разряден холивудски филм, отколкото на истината, която аз не вярвам, че хората някога ще научат. Не вярвам във версията за самоубийство. Тези хора са убити. Прикрива се нещо по-голямо, което едва ли ще разберем.