ИАРА - Бургас иззе близо 1 км мрежи в язовир "Мандра", научи Burgas24.bg.

Служителите на Агенцията са се натъкнали на тях при рутинна проверка с лодка.

Мрежите са били поставено в работно положение, а в тях са били уловени близо 350 кг риба от няколко вида - сребриста каракуда (200 кг), платика (100 кг), сом (5 кг) и шаран (25 кг).

Инспекторите са иззели хрилните мрежи, а рибата е върната обратно във водите на язовира.