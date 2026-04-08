ИАРА - Бургас иззе близо 1 км мрежи в язовир "Мандра", научи Burgas24.bg.
Служителите на Агенцията са се натъкнали на тях при рутинна проверка с лодка.
Мрежите са били поставено в работно положение, а в тях са били уловени близо 350 кг риба от няколко вида - сребриста каракуда (200 кг), платика (100 кг), сом (5 кг) и шаран (25 кг).
Инспекторите са иззели хрилните мрежи, а рибата е върната обратно във водите на язовира.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.