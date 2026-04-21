Седем мрежи за улов на калкан са били открити и конфискувани от водите на Черно море край Ахтопол след рутинна проверка от катер на ИАРА, видя Burgas24.bg.

Te са с размер на окото 400 мм – , тоест конкретно за улов на този вид риба.

Мрежите бяха извадени, иззети и предадени за съхранение и унищожение в склад на ИАРА.

В тях бяха намерени 3 броя риба от вида "морска лисица", която беше върната благополучно обратно във водата.

Проверката съвпада с периода на забрана за риболов в Черно море, за който Burgas24.bg. вече съобщи.