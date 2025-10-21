Екипи от сектор "Рибарство и контрол" - Бургас към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) са осуетили бракониерски набези след рутинна проверка в езерото "Вая“.На място инспекторите са открили 10 броя хрилни мрежи, които са били поставени положение за улов. Общата им дължина била 1 км.С тях е била уловена сребриста каракуда с общо тегло 30 кг. Цялото количество е върнато обратно във водата, а незаконните мрежи са иззети.Акцията е част от постоянните мерки на ИАРА за борба с бракониерството и опазване на рибните ресурси във водните обекти.