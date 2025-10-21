ЗАРЕЖДАНЕ...
ИАРА откри незаконни мрежи в езерото "Вая"
На място инспекторите са открили 10 броя хрилни мрежи, които са били поставени положение за улов. Общата им дължина била 1 км.
С тях е била уловена сребриста каракуда с общо тегло 30 кг. Цялото количество е върнато обратно във водата, а незаконните мрежи са иззети.
Акцията е част от постоянните мерки на ИАРА за борба с бракониерството и опазване на рибните ресурси във водните обекти.
