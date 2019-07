IT Турнето идва в Бургас на 20 юли

© Флора Бургас



BurgasConf е една от пътуващите из цялата страна конференции, част от националното IT Турне. Те са организирани от ентусиасти с интереси в сферата на информационните технологии.



Седмото издание на събитието се организира съвместно с BurgasLab и с подкрепата на SiteGround. Лекторите са софтуерни инженери, архитекти, програмисти.



BurgasConf ще бъде открит с темата на Цветан Смърдански - Thread safety first.



How to setup a virtual ARM64 cluster on your x86 host е лекцията на Радослав Димитров.



Презентациите продължават с "Анализ на блокчейн данни" на Валентин Михов и "Как да имаме сигурен софтуер?" на Божидар Божанов.



Мариян Маринов ще представи две теми - Layer 2 and 3 network attacks (no recording and streaming) и L2 between the hackerspaces.



GDPR - sysadmin и личните данни (или как да ги опазим от него) е лекцията на Валентин Русалийски.