IT академия набира курсисти от Бургас, обучението е безплатно

© Нова IT академия започва прием на курсисти в Бургас. Стартиращото ускорено обучение ще въведе 100 ентусиасти в света на програмирането.



Записването в него не изисква предишни познания или опит, а успешно преминалите подготвителния курс ще имат възможност да продължат в практически насочена част, където чрез симулация на реална работна среда ще усетят динамиката на професията програмист.



Обучението е с обща продължителност от 6 месеца и е напълно безплатно. Всички, които желаят да се запишат могат да го сторят до 20 октомври 2019г.



"Целта на нашата академия е да създаде мост между теоретичното обучение и професионалната реализация. За да го постигнем, ние ще помогнем на нашите курсисти да влязат в ролята на софтуерни специалисти чрез пресъздаване на максимално реалистична работна обстановка. С това начинание се надяваме да привлечем и задържим млади професионалисти, които да се развиват в България", заяви директорът на учебното заведение Христо Тодоров.



Академията е инициирана от българската IT компания Скейл Фокус и си поставя амбициозната цел да обучи 10,000 специалисти напълно безплатно до края на 2023 година. Най-добрите сред завършилите ще имат възможността да започнат работа в Бургас се присъединят към водещите технологични компании в страната, с които ScaleFocus си партнира веднага след дипломирането си. Минималното стартово възнаграждение е в размер на 1500лв.



Първият клон на академията отваря врати в Бургас през есента на 2019 г. с пълната подкрепа на Община Бургас. Академията ще работи активно с местните училища и университети за подсилването на IT общностите по локации.



Повече информация може да намерите на сайта на академията.