ИТ компаниите продължават да инвестират в Бургас

© През юли в Бургас ще се проведе тех академията на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) и местната община. Те ще търсят новите нешлифовани диаманти сред 90 ученици от IX, X и XI клас, съобщиха от общината. И това е поредната инициатива в града край морето, който от години търси и развива възможности за задържане и привличане на таланти от цялата страна.



В момента IT секторът в Бургас осигурява работа на над 2000 специалисти. Според данните от job board-а на DEV.BG повече от 470 от тях са експерти в IT отделите на съответните компании в офисите им в цялата страна, а към момента има най-разнообразни отворени позиции в града.



Палитрата от работодатели, които предлагат тези позиции, също е пъстра, защото има представители от целия технологичен спектър. Най-голямата част от тях (41%) са български компании с централен офис в София, Пловдив, Русе или Варна, 31% са чуждестранни играчи, а 28% са бургаски IT организации.



Общината е четвъртата по големина в страната с близо 197 хил. човека население, а това в трудоспособна възраст в цялата област е 58.9 процента. Това е и една от причините интересът за развитие на бизнес в Бургас да не спира. От общината уточняват, че в момента се изграждат двата нови квартала "Хоризонт" и "Мадика", които привличат таланти от съседните области Ямбол, Сливен и Стара Загора. Морският град е атрактивна дестинация за работа и бизнес и заради комуникативните си възможности, които притежава, включително и летището, което обслужва пътници и дестинации от целия свят.



Секторът на образованието в града също е сред важните фактори, които привличат инвеститорите. Добрата подготовка е сред ключовите фактори IT компаниите да развиват проекти в града. В Бургас има два университета – "Проф. д-р Асен Златаров" (държавен) и "Бургаски свободен университет" (частен), четири колежа, филиал на "Национална художествена академия" и 59 училища и гимназии. Дванадесет от тях са професионални и в тях се обучават над 6000 ученика в различни направления, а едни от най-желаните (наред с езиковите гимназии и ПМГ "Академик Никола Обрешков") са Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, която беше открита през 2018 г., Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника, където се изучават и "Компютърни мрежи", "Микропроцесорна техника", "Промишлена електроника" и "Мехатроника", и ПГ по електротехника и електроника "Константин Фотинов", която също предлага часове по компютърни технологии, предаде "Банкеръ".



Компаниите отбелязват, че един от факторите градът да се наложи като перспективна IT дестинация е и самата община Бургас. Тя е най-активната в България по отношение на проактивната комуникация с организации от сектора, според председателя на АIBEST Илия Кръстев, подкрепя корпоративни инициативи и "има най добре изградени структури за сътрудничество с IT бизнеса", посочва Андон Симеонов от SoftServe.



Други ключови партньори на IT работодателите са ИКТ Клъстер Бургас и DIGIHUB, които представляват технологичния сектор в града и Югоизточна България и организират срещи с бизнеса и събития за талантите, като напр. "Дигитален ноември" и хакатона "Бургас блус" за бизнес идеи, свързани с дигитализация в областта на морската икономика и устойчивата употреба на природни ресурси.