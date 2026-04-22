По Черноморието в четвъртък облачността ще е променлива, намаляваща до предимно слънчево, съобщиха синоптиците от НИМХ. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, който постепенно ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°, а в Бургас – между 7° и 16°.

Море

Температурата на морската вода ще е между 11° и 13°, а вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

В страната

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На места главно в Югозападна България ще има валежи от дъжд. Ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София - около 3°. В североизточните райони ще има условия за образуване на слани.

Утре облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево. В Югозападна България времето ще се задържи облачно с валежи от дъжд, които до края на деня ще спрат. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 14°.

В планините

Ще бъде облачно и на места ще има валежи от сняг, под 1200 метра – от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.