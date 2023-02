Играта "Echoes of the roots" взе голямата награда на Burgas Game Jam 2023

© 6 отбора с участници на възраст между 5 и 48 години взеха участие в тазгодишното издание на Burgas Game Jam. Темата, по която те създаваха своите игри, е "Корени“. Събитието се проведе в експозиционен център "Флора“ с любезното съдействие на Община Бургас.



Участниците имаха само 48 часа да създадат игра. След изтичане на времето всички гости и журито имаха възможност да изпробват новите продукти. Отборите представиха игрите си, след което отговаряха на въпроси от журито и публиката.



Голямата купа за първо място беше присъдена на "Echoes of the roots“, направена от отбор BuggySoft – Станимир Ламбов и Христо Денчев, които са ученици от 12 клас в Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" - гр. Бургас. Тя представя 3D свят, изграден с Unity.



Играта разкрива вълнуващото приключение на археолог, който открива мистична реликва. Тя му дава силата да контролира растения и корени, източник на магическа сила. Играчите се присъединяват към главния герой, докато навигира през древни руини, използвайки новооткритите си способности за решаване на пъзели и разкриване на тайни.



Второ място отиде при "Удар студио“, дошъл специално за събитието от Варна. Отборът, състоящ се от двама артисти и един програмист, се занимава любителски с разработване на игри. Те създадоха изключително красивата игра Root For The Grasshopper, която е вдъхновена от жизнения цикъл на скакалеца. Играчът трябва да напътства скакалец, който скача и избягва препятствия, за да си проправи път през гората. Направена е на GameMaker, с изцяло оригинален арт и аудио.



Трето място спечели играта Roots Land на отбор Spider Roots, направена на Scratch. В този екип бе и най-малкият участник на BGJ2023 - Михаел, на 5 години, от детска градина "Ханс Кристиян Андерсен“, който участва заедно с майка си. Той се грижеше за цялото арт и звуково оформление на играта и героите. Играта е образователна и учи за почвата, растенията, вредители и как се хранят корените. Играчът помага на малко семенце от ягода да порасне и да стане плод, като избере най-добрата стратегия за събиране на ценни ресурси и предпазване от опасните плевели и попови прасета.



“Хакатонът за поредна година се превърна в повод на хора с еднакви интереси да се съберат и да обменят опит и емоции. В духа на колаборация и взаимопомощ, участник от отбор “All ages" дори създаде звука за конкурентите си от "Удар студио“", споделят организаторите.



Въпреки че участниците разполагаха само с 48 часа, артът на всяка от игрите беше направен на място. В крак с тенденциите един от отборите използва изкуствения интелект на Midjourney, за да генерира картинки за дизайна си.



Останалите отбори, които се включиха, са "All ages" с играта "Root wizard quest", Отбор "Морков“ с играта "Carroots! ", Отбор "Отбор" с играта "Unrooted".



Тричленното жури тази година даде безценни съвети на създателите на игри. Деян Иванов, основател на клуб за настолни игри "Аурора“, дизайнер и архитект, се включи с много съвети за геймплея – цялостната идея на отбора, какъв е сюжетът, въздействието на играта и как може да се подобри. Чавдар Жечев от Scalefocus даваше напътствия за техническото изпълнение и аудио оформлението, тъй като, освен че е IT специалист, той се занимава и с композиране на музика.



Изключително вдъхновяващ беше третият член на журито – Елена Иванова. Тя започва пътя си в света на игрите като артист по време на първия Burgas Game Jam 2015. Понастоящем е UI и артист от компанията Playrix, която е в Топ 3 компаниите за мобилни игри в глобален мащаб. Тя оценяваше и съветваше отборите как да подобрят юзър интерфейса и цялостното графично оформление на игрите си.



Освен купите за първенците, всички участници получиха тениски с Кольо, талисмана на Burgas Game Jam, осигурени от IT фирмите Scalefocus и Pliant, 3 безплатни посещения на клуб "Аурора“ и вкусни пици от Яв-ка. Печатните материали за събитието бяха осигурени от книжарница "Стеди“.



Burgas Game Jam е част от световната инициатива - хакатон за правене на игри Global Game Jam. Тазгодишната тема беше представена със специално включване от представители на Global Game Jam. След приветствието на Тим Кълингс, който е изпълнителен директор на инициативата, думата взе Алексей Извалов, представител на GGJ от Украйна. Той призова всички участници да си помагат един на друг и да споделят силата на колаборацията. От съображения за сигурност тази година всички локации, в които се провежда събитието в Украйна, бяха скрити на картата.



Със силно послание се включи и Фереще Фаруг, основател и изпълнителен директор на Code To Inspire, първото училище по програмиране за момичета и жени в Афганистан. След завладяването на страната от талибаните през август 2021, на момичетата и жените е забранено да ходят на училище, да работят, да се придвижват свободно. Code To Inspire се опитва да се бори с това, предоставяйки въпреки всичко достъп до образование и технологии, който ще им позволи да влязат в световния пазар на труда и така да променят живота и бъдещето на семействата си.



Тази година в Global Game Jam се включиха 39 483 джамъри, които направиха 7630 нови игри от 800 локации в 108 страни по света. Датите за следващото издание вече са известни - 26 до 28 януари 2024 г. Организаторите от БургасЛаб очакват всички гейм ентусиасти догодина отново на Burgas Game Jam 2024!