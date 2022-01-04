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Инцидент с автобус на "Бургасбус"! Пострада възрастна жена!
Автор: Иван Сотиров 09:33 / 04.01.2022Коментари (0)322
© Burgas24.bg
Архивна снимка
В събота около 19.00 часа на бургаската улица "Иван Вазов" до дом № 51, след автобусна спирка, в автобус "Соларис Урбано", с бургаска регистрация, собственост на Община Бургас, управляван от 57-годишен мъж от Българово, поради неосигуряване на всички условия за безопасното превозване на пътниците, на пода паднала 80-годишна бургазлийка. Жената е получила фрактура на бедрената кост. Тя е настанена за лечение в УМБАЛ – Бургас.








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