За инцидент с мотоциклетист съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg. Инцидентът е станал вчера малко след 14:00 ч. на бургаската улица "Тодор Александров“ след разклона за кв. "Горно Езерово“ в посока ж.к. "Меден рудник“.
Поради несъобразена с пътните условия скорост 40-годишен бургазлия, управляващ мотоциклет "Кавазаки“, е катастрофирал самостоятелно, като е паднал на пътното платно.
Мотоциклетистът е получил охлузни рани по цялото тяло. Той е прегледан и освободен за домашно лечение.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.