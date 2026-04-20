За инцидент с мотоциклетист съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg. Инцидентът е станал вчера малко след 14:00 ч. на бургаската улица "Тодор Александров“ след разклона за кв. "Горно Езерово“ в посока ж.к. "Меден рудник“.

Поради несъобразена с пътните условия скорост 40-годишен бургазлия, управляващ мотоциклет "Кавазаки“, е катастрофирал самостоятелно, като е паднал на пътното платно.

Мотоциклетистът е получил охлузни рани по цялото тяло. Той е прегледан и освободен за домашно лечение.