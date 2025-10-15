Вчера около 16:20 ч. на кръстовището на бургаските улици "Гладстон“ и "Княз Борис I“ лек автомобил "Киа Сийд“, управляван от 67-годишен бургазлия, при извършване на ляв завой е отнел предимството и е блъснал пресичащата по пешеходната пътека 73-годишна пешеходка от София.Жената е получила мозъчно сътресение и охлузвания на главата. Тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас, но отказала хоспитализация.