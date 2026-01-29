Инфекциозното отделение на УМБАЛ – Бургас е пълно
"Засега се справяме и използваме допълнително легла, когато се налага. В отделението от 25 приети пациенти само трима не са с грип“, допълни той.
Както Burgas24.bg съобщи Областният щаб за борба с грипа в Бургас заседава в този час. Очаква се да стане ясно дали ще бъде удължена грипната епидемия в областта. Припомняме, че противоепидемичните мерки са в сила до 30 януари включително.
