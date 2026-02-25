Община Бургас, съвместно с кариерните консултанти към Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас, организира поредица от информационни срещи с участието на преподаватели, студенти и представители на Бургаския свободен университет, Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“, филиалите на Националната художествена академия, Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“.В срещите участват ученици от гимназиален етап от над 20 училища на територията на Община Бургас.По време на инициативата зрелостниците получават актуална информация за възможностите за обучение, условията за кандидатстване и приема във висшите училища.Представят се предимствата на обучението в Бургас и възможностите за професионална реализация в региона.Инициативата цели да подпомогне информирания избор на бъдеща образователна и професионална реализация на младите хора и да ги мотивира да продължат обучението си в родния град.Срещите ще продължат до 18 март и преминават при засилен интерес.