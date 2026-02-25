Информационни срещи представят възможностите за висше образование в Бургас
В срещите участват ученици от гимназиален етап от над 20 училища на територията на Община Бургас.
По време на инициативата зрелостниците получават актуална информация за възможностите за обучение, условията за кандидатстване и приема във висшите училища.
Представят се предимствата на обучението в Бургас и възможностите за професионална реализация в региона.
Инициативата цели да подпомогне информирания избор на бъдеща образователна и професионална реализация на младите хора и да ги мотивира да продължат обучението си в родния град.
Срещите ще продължат до 18 март и преминават при засилен интерес.
