Община Бургас, съвместно с кариерните консултанти към Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас, организира поредица от информационни срещи с участието на преподаватели, студенти и представители на Бургаския свободен университет, Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“, филиалите на Националната художествена академия, Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“.

В срещите участват ученици от гимназиален етап от над 20 училища на територията на Община Бургас.

По време на инициативата зрелостниците получават актуална информация за възможностите за обучение, условията за кандидатстване и приема във висшите училища.

Представят се предимствата на обучението в Бургас и възможностите за професионална реализация в региона.

Инициативата цели да подпомогне информирания избор на бъдеща образователна и професионална реализация на младите хора и да ги мотивира да продължат обучението си в родния град.

Срещите ще продължат до 18 март и преминават при засилен интерес.