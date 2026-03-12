Инициатива в подкрепа на хората с деменция предстои днес в Бургас
©
В неформална атмосфера като кафе с приятели посетителите на ресторант "Лично“ ще имат възможност да се срещнат и разговарят с невролога д-р Петкова и психиатъра д-р Петрова, да научат повече за ранните признаци на деменция и да запишат час за провеждане на диагностични тестове.
По време на събитието ще бъдат раздавани безплатни лилави гривни като символ на подкрепа към хората с деменция. Психолози ще представят кратки артистични сценки, показващи ежедневни ситуации и поведението на човек с деменция.
Специална роля ще имат и хората от "Грижовник“, които ще сервират на гостите, за да покажем, че освен предизвикателства, хората с деменция имат и ресурси, достойнство и нужда от общуване.
Своеобразните домакини от ресторант "Лично“ подкрепят инициативата и показват, че бизнесът може да бъде социално ангажиран и съпричастен към важни обществени каузи.
"Кафене на забравената поръчка“ е покана за разбиране, съпричастност и разговор, защото зад диагнозата стои човек, който има нужда от внимание и подкрепа.
Още от категорията
/
Бургазлийка в "Стани богат": В 1000 години има 100 века, гносеологията изучава нещо, от което ни е гнус
10.03
Община Созопол и Регионалният център под егидата на ЮНЕСКО подписаха меморандум за опазване на нематериалното културно наследство.
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Поредна кражба от саниран блок в Бургас
17:04 / 11.03.2026
Вълноломът в Бургас ще стане алея с морска гледка
16:43 / 11.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.