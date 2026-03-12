За трета поредна година днес от 14.30 часа в Бургас ще се проведе събитието "Кафене на забравената поръчка“, организирано от Домашния социален патронаж и посветено на повишаване на обществената чувствителност към хората с деменция.В неформална атмосфера като кафе с приятели посетителите на ресторант "Лично“ ще имат възможност да се срещнат и разговарят с невролога д-р Петкова и психиатъра д-р Петрова, да научат повече за ранните признаци на деменция и да запишат час за провеждане на диагностични тестове.По време на събитието ще бъдат раздавани безплатни лилави гривни като символ на подкрепа към хората с деменция. Психолози ще представят кратки артистични сценки, показващи ежедневни ситуации и поведението на човек с деменция.Специална роля ще имат и хората от "Грижовник“, които ще сервират на гостите, за да покажем, че освен предизвикателства, хората с деменция имат и ресурси, достойнство и нужда от общуване.Своеобразните домакини от ресторант "Лично“ подкрепят инициативата и показват, че бизнесът може да бъде социално ангажиран и съпричастен към важни обществени каузи."Кафене на забравената поръчка“ е покана за разбиране, съпричастност и разговор, защото зад диагнозата стои човек, който има нужда от внимание и подкрепа.