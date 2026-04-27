Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ Бургас приложи иновативна техника за диагностика и лечение на съдови заболявания, при която вместо традиционния йоден контраст се използва въглероден диоксид (CO₂). Методът се прилага за първи път в Бургас и открива нови възможности за лечение на пациенти с алергии или противопоказания, съобщиха от лечебното заведение за Burgas24.bg.

Контрастният агент се въвежда в кръвоносната система, за да визуализира съдовете при процедури, извършвани под рентгенов контрол в реално време. Това включва голяма част от интервенциите в съвременната съдова хирургия и кардиология – ангиографии, ендоваскуларни съдови процедури, поставяне на стентове и други. Йодсъдържащите контрастни вещества обикновено са безопасни, но при някои пациенти са възможни усложнения. Това важи за хора с предишни реакции към контраста, с бъбречни заболявания, захарен диабет или заболявания на щитовидната жлеза.

Именно при такъв пациент е приложен новият метод. Николай Видев е на 44 години и има само един бъбрек. Освен това страда от придружаващи заболявания – артериална хипертония, захарен диабет и периферна артериална болест. Той вече е бил пациент на Клиниката по съдова хирургия, а сега постъпва отново поради влошаване на състоянието. Има болка, изтръпване и усещане за студ в крака. Установена е запушена артерия, чиято проходимост трябва да бъде възстановена, за да се нормализира кръвообращението. При използване на стандартен йоден контраст съществува риск от увреждане на единствения му бъбрек.

За да помогнат на Николай, съдовите хирурзи извършват миниинвазивна процедура – през бедрената артерия достигат до запушения участък, възстановяват проходимостта му и поставят стент. Вместо йоден контраст използват въглероден диоксид, приложен с помощта на автоматичен инжектор. Газът е безопасен при правилно приложение и се елиминира естествено от организма чрез дишането, като същевременно осигурява ясна визуализация на съдовете.

"Използването на CO₂ значително намалява риска от усложнения. Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ Бургас затвърждава позицията си като водещ център за съвременно съдово лечение в региона, предлагащ щадящи, ефективни и иновативни решения, съобразени с индивидуалния риск за пациента", коментира проф. д-р Валентин Василев, неин ръководител.

Без наличието на подобна възможност при пациенти като Николай алтернативата често е отворена хирургична операция вместо миниинвазивна. Това означава по-голям оперативен разрез, по-голяма кръвозагуба, необходимост от обща анестезия и по-продължително възстановяване. Благодарение на новата щадяща технология процедурата продължи около половин час, а пациентът бе изписан още на следващия ден.

"Благодаря на целия екип на Клиниката. Чувствам се много добре, кракът ми е топъл и вече не ме боли! Мога да ходя", сподели той.