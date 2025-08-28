Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Инструктор, след трагичния инцидент в Несебър: Все едно падна някаква бомба
Автор: Екип Burgas24.bg 21:15Коментари (0)105
© БНТ
Намалява интересът към екстремните водни атракции. Десет дни след трагичния инцидент, при който загина 8-годишно дете по време на полет с парасейлинг, проверка на БНТ установи, че фирмата, предлагаща услугата на Южния плаж в Несебър, се е изнесла вчера. Мястото е заето от чадъри и шезлонги.

Спасители съобщават, че водните атракции са били затворени след инцидента. Повечето фирми за екстремен полет с парашут по Южното Черноморие отказаха коментар пред камерата за мерките за безопасност, а нов законопроект въвежда ясни правила и строг контрол върху този вид дейност.

По информация на "Морска администрация", 14 лодки по Южното Черноморие предлагат парасейлинг, като екипажът трябва да включва капитан и инструктор, преминал задължително специален курс. След трагедията с 8-годишното дете в Несебър интересът към парасейлинга спада заради опасенията на туристите.

"Страхувам се, защото чувствам една несигурност навсякъде вече. И това, че няма институция, която да прави контрол върху тези атракциони. Човешкият живот чак толкова не ги трогва ли не знам. Имат ли деца тези хора, нямат ли", каза Галина, турист. 

"Всичко е най-вероятно до износване на въжетата. Иначе няма нищо страшно", допълни Христо Клименов, който също почива по нашето Черноморие.

"Според мен не са обезопасени толкова нещата. Не бих се качил изобщо. За мен това е страшно", заяви Владимир. 

"След инцидента някаква бомба падна все едно. Хората ги е страх. Не знам защо. При нас е много спокойно, безопасно, всичко е ново и е направено с цел безопасност, за да няма такива проблеми", каза Даниел Енчев, инструктор по джет.

Всеки клиент на атракциона подписва декларация, като за децата се подписват родителите, преди полет се преминава инструктаж. Коланите и карабините се сменят при най-малка амортизация.

"Всеки ден се проверяват преди започване на работния ден. Капитанът и неговият инструктор си проверяват лодката дали е технически здрава, коланите как са, карабините как са. "Морска администрация" ни проверява", коментира Даниел Енчев.

От "Морска администрация" в Бургас увериха, че имат достатъчно служители за контрол на парасейлинг атракциите, ако изготвеният законопроект бъде приет. За да се спазват новите правила за проверки на съоръженията обаче проверяващите вероятно ще се наложи да преминат допълнително обучение.



Още по темата: общо новини по темата: 22
28.08.2025 »
28.08.2025 »
27.08.2025 »
23.08.2025 »
23.08.2025 »
22.08.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Ето какво реши съдът за обвинените за ужаса в морето в Несебър
18:00 / 28.08.2025
Възможни са промени в графика на автобусите в Бургас в неделя
17:20 / 28.08.2025
Прокурор: Експертизата доказва, че сбруята на парасейлинга е била...
16:58 / 28.08.2025
Адвокат за инцидента със загинало дете в Несебър: Най-виновните в...
15:55 / 28.08.2025
Адвокатът на Петко Стефанов: Не е прикривал документи
15:09 / 28.08.2025
Единият от обвиняемите за трагедията в Несебър: Досега проблем с ...
14:41 / 28.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
09:55 / 26.08.2025
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Община Бургас ще продава земята под РУМ "Велека", завиши цената с близо половин милион лева
10:50 / 26.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
08:34 / 27.08.2025
В кръвта и урината на полицейския син от Несебър са открити следи от марихуана
15:20 / 26.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Български тенис
Пожари 2025
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: