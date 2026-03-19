Бургас е градът на трите езера и Черно море, но има ли достатъчно водни ресурси за днес и за в бъдеще? Откъде идва водата, къде се съхранява и как ѝ въздействат промените на климата. Отговорите ще даде Живка Янакиева, която на 23 март от 14:00 часа в Природонаучна експозиция на РИМ – Бургас ще изнесе лекция с презентация на тема "Водните ресурси на Бургаски регион".Събитието се организира по повод Световния ден на водата. Той се отбелязва ежегодно на 22 март от 1993 г. насам, по инициатива на Организацията на обединените нации. Инициативата цели повишаване на осведомеността относно значението на прясната вода и устойчивото управление на водните ресурси.Тя е навсякъде около нас – в реките, моретата, почвата и във всички живи организми. Но докато се излива свободно от небето и сякаш тече безкрайно в реките и другите водни басейни, трябва да знаем: Водата е ограничен природен ресурс.