Интересни артефакти вдъхновяват "Легенди от крепостта Русокастро"

© На 3 септември, от 18 ч., в двора на Етнографския музей в Бургас ще се състои премиерата на книгата "Легенди от крепостта Русокастро" с автор Диана Фъртунова.



Преди повече от 1400 години, върху извисяващия се над равнината край днешното село Русокастро скален хълм предците ни вдигнали внушителна крепост.



В наше време, с всяка изминала година археологическите проучвания разкриват нови и нови данни за живота на това място през вековете.



Разказите в книгата са вдъхновени от три изключително ценни артефакта, намерени сред останките на величествената в миналото антична и средновековна българска твърдина.



Сюжетите са развити в исторически достоверен контекст и пренасят читателите назад във времето – по следите на славни български царе, християнски реликви и древни окултни ритуали.



Специално за събитието, артефактите, "попаднали“ в разказите, ще бъдат изложени в специална витрина пред публиката.



Изданието е богато илюстрирано с документални фотоси и рисунки, създадени от художниците Лора Трифонова и Добрин Вътев с помощта на AI. За корицата е използвана рисунка на авторката. Редактор на книгата е Елка Василева.