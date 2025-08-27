Новини
Интересни артефакти вдъхновяват "Легенди от крепостта Русокастро"
Автор: Екип Burgas24.bg 09:59
©
На 3 септември, от 18 ч., в двора на Етнографския музей в Бургас ще се състои премиерата на книгата "Легенди от крепостта Русокастро" с автор Диана Фъртунова.

Преди повече от 1400 години, върху извисяващия се над равнината край днешното село Русокастро скален хълм предците ни вдигнали внушителна крепост.

В наше време, с всяка изминала година археологическите проучвания разкриват нови и нови данни за живота на това място през вековете.

Разказите в книгата са вдъхновени от три изключително ценни артефакта, намерени сред останките на величествената в миналото антична и средновековна българска твърдина.

Сюжетите са развити в исторически достоверен контекст и пренасят читателите назад във времето – по следите на славни български царе, християнски реликви и древни окултни ритуали.

Специално за събитието, артефактите, "попаднали“ в разказите, ще бъдат изложени в специална витрина пред публиката.

Изданието е богато илюстрирано с документални фотоси и рисунки, създадени от художниците Лора Трифонова и Добрин Вътев с помощта на AI. За корицата е използвана рисунка на авторката. Редактор на книгата е Елка Василева.








