Интересни данни изнесе НСИ
© Burgas24.bg
Коефициентът на заетост в региона достига 57.1% при средно 53.6% за България.
Заетостта при мъжете е 65.5%, а при жените - 49.7%.
Сред населението на възраст 15-64 години заетите са над 182 000 души, а увеличението спрямо година по-рано е 5.4%. Коефициентът на заетост в тази възрастова група достига 75.6%, което поставя област Бургас на шесто място у нас.
През последните години област Бургас привлича между 40 000 и 50 000 сезонни работници в туризма, услугите и свързаните с тях дейности. Това съществено влияе върху увеличението на заетите през третото тримесечие.
Данните са на база на предварителна оценка за населението към 30 юни 2025 г., като от статистиката е изключено населението в колективни домакинства.
Още от категорията
/
Явор Куюмджиев: Национализация на българските активи на "Лукойл" е възможна, но това би било невероятен удар върху имиджа на страната
31.10
Подписаха новия колективен трудов договор за общинските служители, работещи в сферата на културата и туризма
01.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.