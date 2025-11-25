Над 189 000 души са заетите в област Бургас през третото тримесечие на 2025 година, показа проверка на. Данните на Териториалното статистическо бюро - Югоизток онагледяват, че това е ръст с 4.8% спрямо третото тримесечие на миналата година.Коефициентът на заетост в региона достига 57.1% при средно 53.6% за България.Заетостта при мъжете е 65.5%, а при жените - 49.7%.Сред населението на възраст 15-64 години заетите са над 182 000 души, а увеличението спрямо година по-рано е 5.4%. Коефициентът на заетост в тази възрастова група достига 75.6%, което поставя област Бургас на шесто място у нас.През последните години област Бургас привлича между 40 000 и 50 000 сезонни работници в туризма, услугите и свързаните с тях дейности. Това съществено влияе върху увеличението на заетите през третото тримесечие.Данните са на база на предварителна оценка за населението към 30 юни 2025 г., като от статистиката е изключено населението в колективни домакинства.