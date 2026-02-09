По окончателни данни на Националния статистически институт през 2024 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Бургас са 1 538.6 млн. лв., като спрямо 2023 г. се увеличават с 14.6%.Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 1 415.7 млн. лв., или с 15.2% повече спрямо предходната година. При жилищните сгради е отчетено увеличение с 9.6%, а при нежилищните - с 41.4% спрямо 2023 година.Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт са 122.9 млн. лева. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищните сгради е 42.0%, а на нежилищните сгради - 58.0%.Приходите от сградно строителство са 1 041.5 млн. лв., или с 15.6% повече спрямо 2023 година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 69.3%, а от строителство на нежилищни сгради - 30.7% от общите приходи от сградно строителство.В област Бургас приходите от гражданско строителство са 497.1 млн. лв., или с 12.5% повече спрямо 2023 година. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е "Други“ - 43.1%, следван от "Транспортна инфраструктура-пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ - 36.5%.