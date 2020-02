Интернет платформата има амбицията на върне българите от чужбина

© Интернет платформата, която има амбицията на върне българите от чужбина- Bulgaria wants you , бе представена днес пред представители на бизнеса и медиите от Бургас.



Платформата стартира през април. Тя ще съдържа видео с визитка на всеки град, включен в инициативата и представяне на възможностите за реализация и свободни позиции, във водещи за всеки регион компании, обясни Андрей Арнаудов, който стои зад идеята. Инициативата Bulgaria wants you се изпълнява от Сдружение "ДНК" /Движение за национална кауза/.



Интересна част от проекта е възможността за съпоставка на доходите у нас и в чужбина чрез специален калкулатор, който изчислява разходите на база жизнения стандарт в отделните градове, разясни Андрей Арнаудов.