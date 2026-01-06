Сподели close
Новият корпус на Белодробната болница в Бургас отвори врати днес. Сградата бе официално представена от кмета Димитър Николов, предаде репортер на Burgas24.bg.

"Когато един град пренебрегва здравето и образованието на своите съграждани то няма бъдеще, когато прави обратното - то има перспектива. Аз и моите колеги в общинската администрация чувствахме дълг и отговорност да създадем качествени условия за лечение. Рядко се случва в държавата общините да строят медицински и здравни заведения. Да, не е популярно и изисква усиля и нерви. Виждам една прекрасна сграда, убеден съм, че тя ще служи и е необходима“, каза при откриването Николов.

По време на откриването връчиха на кмета благодарствен плакет, а на управителя на болницата д-р Евелина Трошанова - Библия и икона на  Св. Богородица.

"Това е един велик ден за бургаската медицина. Няма община, която да е направила толкова много за своите граждани. Община, която да подарява на своите граждани добра обстановка за диагностика и лечение, така че да се чувстваме по-добре. И Бургас както е най-добър град за живеене, да стане най-добър град за лечение“, каза пред медиите д-р Трошанова. Тя не скри радостта си, че е изградена аула. “Там ще идват младите студенти. Не бива да ходят да гледат остатъците и грозните неща от медицинската система, а да видят новото, хубавото“, добави тя.