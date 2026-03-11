Истински бейби бум в зоопарка в Бургас
©
Сред най-интересните попълнения е бебе антилопа кана. Семейството на антилопите се увеличи с още един малък член – представител на най-голямата антилопа в света. Малкото се чувства отлично, бозае от майка си и вече проявява любопитство към заобикалящата го среда. Антилопата кана произхожда от Африка и е впечатляващ вид – възрастните животни могат да достигнат тегло до 800–900 кг. Въпреки внушителния си размер те са изненадващо бързи и могат да скачат на височина над 1,5 метра.
Голяма радост предизвикват и две бебета маймунки на Жофроа. Двете майки носят на гърба си по едно мъниче, тежащо едва около 30 грама – истинско чудо на природата. Мармозетките на Жофроа са сред най-малките маймунки в света – възрастните тежат едва 200–300 грама, а новородените могат спокойно да се поберат в човешка длан. В първите седмици малките прекарват почти цялото си време, вкопчени в козината на майка си. Любопитното е, че при този вид в отглеждането на бебетата активно участват и бащите, както и други членове на групата, които често поемат малките, за да дадат почивка на майката.
Ново попълнение има и при нутриите. Бебетата нутрии се раждат добре развити – с отворени очи, козина и дори със способност да плуват още в първите дни от живота си. Само часове след раждането вече се движат самостоятелно и любопитно изследват заобикалящата ги среда.
Особено впечатляващо е и бебето кенгуру албинос. Малкото валаби вече започва да се показва от торбичката на майка си, откъдето любопитно наблюдава света. Както при всички кенгура, бебето се ражда изключително мъничко и прекарва първите месеци от живота си в торбичката, където расте и се развива, докато стане достатъчно силно, за да излиза навън.
Радост има и при мини холандските козички – родиха се две близначета. Сладките мъничета са изключително игриви, любопитни и бързо привличат вниманието на посетителите.
От ръководството на зоопарка споделят, че всяко новородено животинче е знак, че обитателите се чувстват спокойни и добре в средата, в която живеят. А добрата новина е, че скоро се очакват още бебета – голяма част от животните в бургаския зоопарк в момента са бременни.
Още от категорията
/
Бургазлийка в "Стани богат": В 1000 години има 100 века, гносеологията изучава нещо, от което ни е гнус
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.