Иван Демерджиев: Очаквам да изтекат показанията на Паскал
Автор: ИА Фокус 12:22Коментари (0)0
© Фокус
"Никола Николов-Паскал не се е върнал случайно във България. Очаквам, че има някаква договорка между него и хората, които в момента управляват държавата – Делян Пеевски и Бойко Борисов“.

Това каза Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи в служебните правителства на Гълъб Донев, назначени от президента Румен Радев.

Паскал, сочен за контрабандист №1 у нас, беше екстрадиран на 27 август от Сърбия, повече от година, след като беше издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.

Паскал е обвиняем заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия директор на агенция "Митници“ Петя Банкова. 

"Очаквам да изтекат контролирано показанията на въпросния Паскал, както изтекоха на други свидетели, обвиняеми и така нататък, по най-различни досъдебни производства. Очаквам тези показания да са насочени само в една посока“, допълни Демердижиев.

По думите му посоката ще е атака срещу "Продължаваме промяната“.

"Нека да не забравяме, че и Петя Банкова и тогавашният главен комисар Коцев, всички, които са обвинявани по това време, с изключение на въпросния Паскал, бяха назначени по време на правителството на сглобката. (…) Очевидно е, че се създава една ситуация, в която част от участниците в тази сглобка се опитват да се дистанцират от нея и да прехвалят отговорността за всичко, което излезе наяве, на другия участник в тази тристранна коалиция – "Продължаваме промяната“. И искам да кажа, че аз с нищо не оправдавам действията  на хората от ПП. Но отговорността тук трябва да бъде споделяна между всички, които направиха това, а това включва ГЕРБ, включва и ДПС чрез новия лидер на т. нар. "Ново начало“, коментира бившият вътрешен министър пред bTV.

Относно периода, в който е бил начело на МВР, Демерджиев изтъкна, че в опит да пресече контрабандата – основно на цигари през ГКПП "Капитан Андреево“, е преместил високопоставен служител от този пункт на северната граница на страната ни. Той обаче отказа да назове служителя.



