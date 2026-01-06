Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Както съобщи Burgas24.bg, 30-годишният Иван Стоянов е спасителят на Светия кръст в Бургас тази година. Той бе най-бърз сред 50 мъже, които скочиха в морето до Моста.

Иван се включва за първи път в ритуала за Йордановден. Решил е да го направи за здраве, без да знае дали ще бъде първи. Той посвещава спасяването на Светия кръст на своето семейство, на сина си и на бременната си съпруга, с която очакват бебе съвсем скоро. "Пожелавам здраве, благоденствие и да излизаме по-често от зоната си на комфорт“, каза още той.

Най-възрастният смелчага днес бе на 73 години, а най-младият – на 16.

Честванията за Йордановден започнаха в 08:30 ч. с празнична Света литургия в храм "Св. св. Кирил и Методий“, отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Арсений и бургаското духовенство.