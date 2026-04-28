Общинският съвет в Бургас даде началото на конкурсите за избор на нов директор на Комплексния онкологичен център, "Център за психично здраве Проф. Д-р Иван Темков – Бургас“ и Белодробната болница в града, предаде репортер на Burgas24.bg.

Кандидатите ще бъдат изслушани пред и избрани от комисии.

Техен председател ще бъде д-р Лидия Стефанова, която бе в тази позиция и в комисията, избрала новия директор на Детската болница в Бургас. Зам.-председател ще бъде д-р Светослав Тодоров.

За да участват в конкурса, кандидатите трябва да представят нужните документи, управленческа програма за следващите пет години, а след това да преминат през изслушване, на което да защитят визията си за управление на лечебното заведение.

Част от изисванията са висше образование, задължителна квалификация по здравен мениджмънт, а също така и пет години професионален стаж с управленчески опит.

Няма да бъдат допускани кандидатури, които са в конфликт на интереси.

Управленските програми на кандидатите трябва да са съоразени с профила и текущото състояние на здравното заведение.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани от комисии, от които част ще са общински съветници, представители на администрацията, здравните институции и съсловните организации.

Срокът за кандидатстване е 30 дни от публикуването на обявите.